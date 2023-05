Lady Meret: "E' la tua rivincita dopo insulti immeritati! Non hai mollato, che forza mentale!"

Debora Romano, la dolce metà di Meret, ha scritto un post sui social dedicato al portiere del Napoli

>Debora Romano, la dolce metà di Meret, ha scritto un post sui social dedicato al portiere del Napoli: "Amore, ridi e festeggia, questo scudetto te lo meriti tutto! È la tua rivincita! L’hai vinto a casa nostra, davanti alle nostre famiglie! L’hai vinto perché hai sempre preferito il lavoro e il silenzio di fronte ad attacchi ingiusti e a insulti immeritati! Hai nella testa una forza incredibile, ogni volta mi stupisci, sei andato avanti, non hai mollato, quando ti è stata data la possibilità di dimostrare il tuo valore l’hai dimostrato a tutti, fattelo ripetere per l’ennesima volta, sei forte! Per noi, il migliore! E ora urlalo: SEI CAMPIONE D’ITALIAAA, di una città dove il calcio è il pane quotidiano, essenziale! Rimarrai nella storia di Napoli, la città dov’è nato nostro figlio Daniel! Per te, per il tuo lavoro, per le persone che ti sono state accanto e hanno fatto il tifo per te dal primo giorno! Sono orgogliosa di averti al mio fianco, un uomo e un calciatore esemplare; sei l’esempio perfetto di umiltà, di educazione, di perseveranza, di professionalità, di amore! Grazie per queste emozioni Daniel, sono certa che quando capirà molte più cose, sarà fiero di te! Ti amiamo".