Lapo Elkann: “Non sto rosicando, ma non vedo l’ora di togliergli prossimo scudetto”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lapo Elkann ha così commentato su Twitter il terzo scudetto vinto dal Napoli: “C’è chi dice che rosico per scudetto vinto dal Napoli, assolutamente no. Gli faccio i complimenti ma non vedo l’ora di sfidarli al più presto per il prossimo scudetto e toglierglielo. La Juventus dimostrerà di essere più forte di loro”.