Lavezzi da brividi: “Da sogno a realtà, meritate di festeggiare. Vi porterò sempre nel cuore”

Ezequiel Lavezzi, ex giocatore del Napoli, ha celebrato lo Scudetto degli azzurri con un post da brividi sui social

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ezequiel Lavezzi, ex giocatore del Napoli, ha celebrato lo Scudetto degli azzurri con un post da brividi sui social: “Vorrei dirvi con questo messaggio che nonostante non abbia fatto parte di questo momento, voglio ringraziare dal profondo del mio cuore tutte le persone che oggi formano parte di quello che é successo. Mi sento nel dovere de ringraziare la gente che ha fatto di un sogno una realtà… che renda il popolo napoletano possa rendersi orgogliosi e felice. Meritate di festeggiare e onorare la gente che ha regalato una felicità genuina, tramite il calcio. Ringrazio società e tutti che sono parte di questo momento e dire a voi che sono più che grato che, quando mi ha toccato giocare ripresentandovi, ho cercato di onorare sempre il club e la città, stando alla altezza. Vi porterò sempre nel mio cuore... adesso festeggiate e date amore ai giocatori che questo sia una realtà per la storia del club e di una città piena di passione”.