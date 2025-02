Lazio, Zaccagni non si accontenta: "Rabbia per un risultato che poteva essere diverso"

La Lazio conquista un punto nel finale riagganciando il Napoli all'87esimo grazie al gol di Boulaye Dia. Nonostante la rete arrivata in extremis, Mattia Zaccagni non è soddisfatto del punteggio e anzi recrimina un qualcosa in più per la sua squadra. Infatti, il capitano biancoceleste tramite un post su Instagram scrive: "Rabbia. Per un risultato che poteva essere diverso, testa alta avanti così".