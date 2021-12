Leicester a Napoli con tanti tifosi al seguito: l'annuncio del club inglese

Il Leicester è in viaggio verso Napoli, dove domani affronterà la squadra di Spalletti per la gara decisiva del girone C di Europa League. Per la trasferta allo stadio Maradona la squadra inglese non sarà sola, a seguito ci sarà infatti una nutrita rappresentanza di tifosi. E' lo stesso club ad annunciarlo attraverso Twitter: "Circa 600 tifosi sono in viaggio per Napoli. Eccitati per un'altra notte di Europa League".

Around 6️⃣0️⃣0️⃣ fans are travelling to Naples 🛫



Excited for another #UEL night #NapLei pic.twitter.com/fxultbbzQF — Leicester City (@LCFC) December 8, 2021