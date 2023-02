Lo juventino Adinolfi: "Hanno colpito la Juve perchè ha provato a sottrarre potere a Uefa e Fifa"

Mario Adinolfi, ex membro della Camera dei Deputati ed esponente del PD, è tornato a commentando su Twitter la penalizzazione inflitta alla Juventus

Mario Adinolfi, ex membro della Camera dei Deputati ed esponente del PD, è tornato a commentando su Twitter la penalizzazione inflitta alla Juventus: "Ecco la vera ragione per cui la Juventus sta subendo quel che sta subendo: è il club che ha provato a sottrarre il potere a UEFA e FIFA, alla corruzione, agli stati ricchissimi che possono assoggettare i più poveri. Hanno colpito la Juve per educarne cento". Il post riprendeva l'articolo in cui si parlava della decisione del Tribunale di Madrid sulla legittimità della Superlega.