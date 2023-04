Lo juventino Marchisio: "Gatti da rosso, ma su Milik non cambio idea: non fa fallo su Lobotka”

Claudio Marchisio torna sul successo del Napoli di ieri contro la Juventus, soffermandosi nuovamente sulle polemiche legate all'arbitraggio

Claudio Marchisio torna sul successo del Napoli di ieri contro la Juventus, soffermandosi nuovamente sulle polemiche legate all'arbitraggio: "È normale che quando la tua squadra non vince, rammarico e nervosismo ci portano a difendere sempre la propria squadra. Per quanto riguarda ieri, la “manata” di Gatti è sicuramente da rosso. Non cambio idea su Milik, per me lui lo anticipa. Non è un contatto da annullare il gol di Di Maria. Sono opinioni, personali ovviamente. Detto ciò il Napoli stramerita questo campionato. Sono stati i migliori! Complimenti a voi".