Lo juventino Zuliani attacca il Napoli: "Sta vincendo con una plusvalenza fasulla, levategli 30 punti!"

L'inarrestabile Napoli crea invidia in molti tifosi della Juventus.

TuttoNapoli.net

L'inarrestabile Napoli crea invidia in molti tifosi della Juventus. Nel corso di una diretta su Twitch il giornalista di fede bianconera Claudio Zuliani si è lasciato andare alcune considerazioni alquanto discutibili sull'acquisto di Osimhen: “Se noi prendiamo 15 punti di penalizzazione per delle plusvalenze di giocatori veri che giocano, gliene vuoi dare 30 al Napoli, saremmo a pari punti in classifica.