Lo sfogo di Giuliani: "Il Torino non gioca, sa solo menare! Pareggio che fa ben sperare"

Fulvio Giuliani, direttore del giornale La Ragione, si è sfogato attraverso il suo account X dopo il pareggio del Napoli contro il Torino

Fulvio Giuliani, direttore del giornale La Ragione, si è sfogato attraverso il suo account X dopo il pareggio del Napoli contro il Torino: "Il Torino gioca per fare una cosa: non far giocare agli altri. Non me ne vogliano gli amici granata ma è una squadra che mena e poco altro. Un grande Milinkovic-Savic ha salvato tutto. Ci sono pareggi amari, ma che fanno sperar bene. Kvara bellissimo da vedere".