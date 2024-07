Foto Lukaku-Napoli, ci siamo? Nuovo indizio social del belga

Romelu Lukaku aspetta il Napoli, l'attaccante belga dopo l'uscita di Osimhen è il maggior indiziato per ereditare la maglia numero 9 dal nigeriano. Il Mattino ha svelato che domani dovrebbe esserci in programma un summit tra Chelsea e il Napoli per capire come colmare la distanza tra la domanda dei Blues (il valore della clausola di circa 45mln di euro) e l'offerta del Napoli (27mln).

Intanto Big Rom sembra aver regalato un indizio social sul suo futuro. Lukaku, infatti, ha cancellato dai propri profili social tutte le le foto con le maglie di club indossate in carriera, a cominciare da quelle con la Roma, la sua ultima squadra nella scorsa stagione. Potrebbe davvero trattarsi di giorni, il trasferimento al Napoli potrebbe materializzarsi presto.