Maglia speciale per Diego? Maradona Jr: "Non autorizzata! Noi eredi siamo sconcertati!"

Sembra che la maglia speciale del Napoli in onore di Diego Armando Maradona sia davvero realtà. Potrebbe essere indossata in occasione della sfida con la Lazio, domenica 28 novembre, per il primo anniversario della morte di Diego. Il possibile omaggio del club azzurro però ha totalmente sorpreso la famiglia del fuoriclasse argentino. In particolare il figlio Diego Junior ha commentato così in una storia su Instagram: "Non autorizzata! Noi eredi siamo sconcertati!"