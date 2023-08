Mancini lascia la nazionale, il saluto social di Raspadori

Grazie mister! Questo il messaggio di ringraziamento di Giacomo Raspadori per l’addio alla nazionale di Roberto Mancini

Grazie mister! Questo il messaggio di ringraziamento di Giacomo Raspadori per l’addio alla nazionale di Roberto Mancini che ieri ha rassegnato le dimissioni. L'attaccante del Napoli ha scritto così su Instagram: "Grazie mister! Per le opportunità, per la fiducia e per gli insegnamenti! che ho avuto il privilegio di ricevere".