Milan, Florenzi chiama a raccolta il mondo rossonero: "Col Napoli dobbiamo scendere tutti in campo"

l terzino rossonero ha chiamato a raccolta tutto il mondo milanista per la sfida di Champions contro il Napoli.

"Guardiamo avanti e restiamo uniti. Mercoledì dobbiamo scendere tutti in campo. Noi e voi". Questo è il messaggio che Alessandro Florenzi affida ai propri social dopo il deludente pareggio maturato ieri a San Siro dal Milan contro l'Empoli è chiaro. Il terzino rossonero, uno dei migliori in campo ieri sera con un palo preso e un assist per il gol annullato a Giroud, ha chiamato a raccolta tutto il mondo milanista per la sfida di Champions contro il Napoli.