"Mio, nostro, di 6 milioni e passa di tifosi", ADL fa gli auguri al Napoli sui social

OSIMHEN CONQUISTA LA PRIMA PAGINA DELL'EQUIPE: "PER TUTTO L'ORO DI NAPOLI" "Per tutto l'oro di Napoli", titola il quotidiano francese, sottolineando l'importante cifra, 80 milioni, versata dai campani nelle casse del Lille.