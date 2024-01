Muore Sandra Milo, il ricordo di ADL: "Immortalata da Fellini, una musa dei nostri tempi"

TuttoNapoli.net

E' scomparsa a 90 anni Sandra Milo, l'attrice che stregò Federico Fellini. Aurelio De Laurentiis ha voluto ricordare così tramite il suo account Twitter: "Sandra Milo è stata un’autentica musa dei nostri tempi.

Immortalata da Federico Fellini come una testimonianza della sua immensa e fantasiosa visione della vita. Tuttavia, si sa, i miti non si dimenticano e Sandra rimarrà indelebile nel ricordo degli italiani per quella sua leggiadra e spensierata leggerezza che la faceva diventare la persona comune, ma anche nobile allo stesso tempo. Ciao Sandra!".

