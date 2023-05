Napoli Campione d’Italia: arrivano anche le congratulazioni della Juve Stabia

Anche la Juve Stabia si è congratulata con i cugini del Napoli per la vittoria del terzo scudetto azzurro.

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Anche la Juve Stabia si è congratulata con i cugini del Napoli per la vittoria del terzo scudetto azzurro. In agosto in amichevole le Vespe inaugurarono la stagione del Maradona. Questo il tweet: “Il Presidente Andrea Langella, il socio Giuseppe Langella, l'AU e DG Filippo Polcino, il DS Giuseppe Di Bari, il mister Walter Alfredo Novellino e tutta la S.S. Juve Stabia si congratulano per il successo del Napoli per la vittoria del suo terzo scudetto”.