Napoli-Milan, l’Empoli fa l’in bocca al lupo agli ex: “Un orgoglio vedervi giocare gare simili”

Bennacer-Krunic, Zielinski, Mario Rui e Spalletti. Sono cinque gli ex Empoli che stasera scenderanno in campo in Napoli-Milan al Maradona. In vista del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, la società toscana ha fatto l'in bocca al lupo sui social ai suoi ex calciatori : "Per noi è un orgoglio vedervi giocare gare simili, in bocca al lupo ragazzi".