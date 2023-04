Napoli-Salernitana, grande attesa anche in Georgia: i tifosi di Kvara la seguiranno gratis

Sale l'attesa per il derby campano di domenica che potrebbe consegnare la matematica conquista dello scudetto al Napoli.

Sale l'attesa per il derby campano di domenica che potrebbe consegnare la matematica conquista dello scudetto al Napoli. Oltre al popolo napoletano, c'è in ansia anche un'intera nazione: la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia. Il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze informa su Twitter: "Setanta Sports Georgia è l'unica piattaforma che trasmette la Serie A in Georgia, ma è un servizio a pagamento. Data l'importanza della partita di domenica, Napoli-Salernitana verrà trasmessa su YouTube. Quindi, tutti i georgiani avranno l'opportunità di vedere questa partita gratuitamente!".