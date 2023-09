Natan: "Felice per questo momento e per la squadra. Ora concentrati sulla Champions!"

Seconda da titolare per Natan, autore di una buona prova anche contro il Lecce.

Seconda da titolare per Natan, autore di una buona prova anche contro il Lecce. Il difensore del Napoli ha esultato sui social dopo la vittoria di Lecce, scrivendo: "Vittoria importante fuori casa e senza subire gol. Felice per questo momento e per la squadra. Ora è il momento di concentrarsi sulla Champions!".