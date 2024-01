Ngonge sui social: "Deluso per il risultato, ma molto onorato d'indossare questa maglia!"

Il nuovo attaccante del Napoli ha commentato sui social il match, rammaricandosi per il risultato finale ma esprimendo orgoglio nell'indossare l'azzurro.

Cyril Ngonge ha fatto quest'oggi il suo esordio in maglia azzurra nella gara pareggiata dal Napoli con la Lazio all'Olimpico. Il nuovo attaccante del Napoli ha commentato sui social il match, rammaricandosi per il risultato finale ma esprimendo orgoglio nell'indossare l'azzurro: "Sono deluso per il risultato della mia prima partita con il Napoli, ma sono molto onorato di indossare questa maglia!".