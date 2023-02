"Non si può punire troppo la Juve perchè mezza Italia la tifa", Ziliani: "E poi lo Stadium è mezzo vuoto"

"Come sempre del resto. Centomila, uno, nessuno".





© foto di www.imagephotoagency.it

Mentre è in corso Juventus-Fiorentina, il giornalista Paolo Ziliani mette in evidenza la scarsa presenza di pubblico allo Stadium con un tweet: "Dicono che non si può punire severamente la Juventus perchè c’è mezza Italia che tifa per lei (un’idiozia al cubo, siamo d’accordo), poi si gioca Juve-Fiorentina e lo Stadium, già piccolo di suo, è mezzo vuoto. Come sempre del resto. Centomila, uno, nessuno".