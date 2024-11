Foto Non solo a Largo Maradona: ADL, Conte e Di Lorenzo omaggiano gli altri luoghi dedicati a Diego

Quattro anni dalla morte di Diego Armando Maradona. Questa mattina ai Quartieri Spagnoli, davanti al murale storico dedicato all'argentino, si sono presentati il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, l'allenatore Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo per omaggiare il Pibe de Oro con dei fiori.

Ma non solo a Largo Maradona, la delegazione azzurra ha fatto tappa anche negli altri luoghi dedicati a Diego in città, come ad esempio al murale presente a San Giovanni a Teduccio con la scritta 'Dios Umano'. Di seguito le immagini.