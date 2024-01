Onana salta la prima di Coppa d’Africa, rabbia social: perché Osimhen 15 giorni prima?

Onana non è riuscito ad esserci contro la Guinea, a differenza di Osimhen che salutò già il 27 dicembre, con il primo match previsto il 14 gennaio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

André Onana aveva concordato con la federazione camerunese di giocare sia la gara del 14 gennaio alle 17:30 con il Manchester United, sia il match del giorno dopo contro la Guinea alle ore 18:00. Il portiere dei red devils alla fine ha saltato il match. Non ha voluto anticipare la partenza, a differenza di Osimhen che salutò i compagni già il 27 dicembre (saltando la partita contro il Torino del 7 gennaio), nonostante il primo incontro con la Nigeria fosse in programma domenica 14 gennaio. Questo ha scatenato la reazione di molti sui social, chiedendosi perché il bomber del Napoli abbia rinunciato alla trasferta di Torino prevista 7 giorni prima.

Per quanto riguarda Onana, il portiere camerunese non è riuscito ad esserci contro la Guinea a causa del maltempo. Infatti, a causa della nebbia, il jet privato su cui viaggiava è stato costretto a un atterraggio d'emergenza ad Abidjan, a circa 150 miglia dallo Stade Charles Konan Bassy. Onana è riuscito a entrare nello stadio entro l'orario della partita, ma non abbastanza in tempo per scendere in campo. Al suo posto ha giocato il secondo portiere Ondoa.