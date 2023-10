Osimhen 8° al Pallone d'Oro 2023, l'amico-giornalista: “Questo è l’inizio del tuo viaggio”

Oma Akatugba, amico-giornalista di Victor Osimhen, si è complimentato sui social con il nigeriano per l’ottavo posto al Pallone d’Oro 2023: “Bravo, Victor! I tuoi risultati riflettono il tuo costante impegno e la tua perseveranza, dimostrando la tua resilienza e il tuo spirito indomabile. Ricorda, questo successo segna l’inizio del tuo viaggio”.

Well done, Victor! Your achievement reflects your unwavering commitment and perseverance, proving your resilience and indomitable spirit. Remember, this success marks the start of your journey. @victorosimhen9 pic.twitter.com/wiBEyqzz0G