Osimhen a mille: "E' bello essere tornato!"

Felicissimo Victor Osimhen per il ritorno in campo dopo il brutto infortunio al volto e per i tre punti conquistati dal Napoli a Bologna. Il centravanti azzurro ha pubblicato un post su Instagram al termine del match vinto al Dall'Ara: "È così bello essere tornato! Solida performance dei ragazzi. Nel prossimo, Dio è il più grande. Ci muoviamo".