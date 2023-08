Osimhen e Rrahmani regolarmente in campo, Alvino: “Alla faccia dei terroristi mediatici anti-Napoli”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino scrive così su Twitter

Victor Osimhen e Amir Rrahmani si sono regolarmente allenati questo pomeriggio a Castel di Sangro. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino scrive così su Twitter: “Alla faccia dei “terroristi mediatici” anti Napoli e di un allarme infortuni che in casa azzurra non è mai scattato a dispetto di quello che invece si legge … Amir Rrahmani e Victor Osimhen sono in campo regolarmente ad allenarsi. Scorte di antiacidi in esaurimento…”.