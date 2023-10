Osimhen, il cognato: “Sei malvagio! Hai fatto picchiare e molestare tua sorella, pagherai!”

Dopo il video postato dal marito di Esther Osimhen, arriva un altro post su Twitter di Osita Okolo, cognato dell'attaccante del Napoli.

Dopo il video postato dal marito di Esther Osimhen, arriva un altro post su Twitter di Osita Okolo, cognato dell'attaccante del Napoli. L'ex membro dell'entourage di Victor Osimhen, in conflitto col bomber nigeriano per delle presunte commissioni non percepite ai tempi del trasferimento dell'attaccante dal Lille al Napoli, scrive sul social: "Sei malvagio Victor! Tutto quello che ho chiesto è 'restituiscimi la mia commissione'.

Hai mandato il Dipartimento dei Servizi di Stato a picchiare, molestare, schiaffeggiare e spogliare mia moglie nuda per le strade della Nigeria. Pagherai per questo".