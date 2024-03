Osimhen in panchina? Alvino: "Gli allenamenti a singhiozzo sembrano portare a questa scelta"

Victor Osimhen non è al meglio dopo l'affaticamento muscolare patito negli scorsi giorni.

Victor Osimhen non è al meglio dopo l'affaticamento muscolare patito negli scorsi giorni. Il centravanti del Napoli è convocato per la sfida di stasera contro l'Inter, ma è in dubbio il suo impiego. A riguardo il giornalista Carlo Alvino scrive su X: "Il dubbio Osimhen potrebbe essere stato sciolto. Gli allenamenti a singhiozzo e l’affaticamento muscolare sembrerebbero portarlo a sedere in panchina, pronto eventualmente a subentrare a gara in corso".