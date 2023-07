Osimhen, l’amico-giornalista dalla Nigeria: “Una decisione importante lo attende nei prossimi giorni!”

Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco. La notizia del giorno è che l’Al-Hilal ha fatto recapitare al Napoli e al nigeriano un'offerta a cifre da capogiro. Pooja, giornalista nigeriano e grande amico del bomber azzurro, su Twitter ha confermato l’indiscrezione: "Una decisione importante lo attende prossimi giorni. Continuare a dominare l'Europa o il denaro dell'Arabia Saudita”.

