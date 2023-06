Osimhen non pensa al mercato? La frase postata sui social

Osimhen sì, Osimhen no. Il mercato del Napoli ruota attorno al nigeriano, tra una proposta indecente o un rinnovo per altri due anni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen sì, Osimhen no. Il mercato del Napoli ruota attorno al nigeriano, tra una proposta indecente o un rinnovo per altri due anni a cifre molto più elevate rispetto a quelle attuali. Le tentazioni ci sono, sia per Victor in vacanza in Nigeria che per il presidente De Laurentiis, che però resiste ed è pronto ad uno sforzo economico per accontentare il ragazzo. Intanto il bomber azzurro non ci pensa e si gode i giorni di vacanza, come dimostra la frase postata sui social che potrebbe essere rivolta ai rumors di mercato che lo riguardano: “Vivi la vita e ignora il rumore”.