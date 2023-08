Palmeri: "Beffando il Napoli su Veiga, l'Arabia apre un nuovo capitolo nel calcio"

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, si esprime così sulla questione Gabri Veiga tramite il suo account Twitter.

TuttoNapoli.net

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, si esprime così sulla questione Gabri Veiga tramite il suo account Twitter: "Che beffa per il Napoli su Veiga. Praticamente lo davano tutti chiuso da una settimana. È un capitolo nuovo dell’Arabia nel calcio, perché questa è la prima volta che l’Arabia si mette in competizione con un big europeo per un giovane