Video Palmeri festeggia la semifinale dopo Inter-Bayern: l'abbraccio con Bastoni a fine gara

E' andata virale sui social l'immagine di Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, che a fine partita negli spogliatoi del Meazza abbraccia il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni per festeggiare e complimentarsi per il passaggio dei nerazzurri in semifinale di Champions League dopo il successo nel doppio confronto col Bayern Monaco. Di seguito il video pubblicato dall'emittente e ripostato da diversi account.