Palmeri: "Osimhen-Chelsea, sapete gli insider inglesi cosa mi dicono?"

Il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto un post sui social commentando la notizia di Osimhen sempre nel mirino del Chelsea: "Qui a Montecarlo insider di calcio inglese sostenevano di non credere minimamente alla possibilità che il Chelsea possa prendere Osimhen, e che non ci sia nulla. Aggiungo io, le sanzioni Uefa al Chelsea per violazioni del fair play finanziario sono molto probabili e imminenti".