Palmeri: "Solo Como e Inter giocano così spavalde al Maradona: Napoli era in blocco basso!"

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la partita dello Stadio Maradona tra Napoli e Como, terminata sul risultato di 0-0. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ci sono solo due squadre in Italia che si possono permettere di andare a giocare spavalde al Maradona: Como e Inter. Ma non devo spiegare quanto sia più incredibile che lo faccia anche il Como oltre l’Inter. Fabregas è un fenomeno che state dando troppo per scontato.

Se il Napoli si difende in casa con blocco basso nemmeno puoi pretendere. Oh ragazzi il Como era in casa del Napoli ed esce imbattuto e quello con l’amaro in bocca e lo state a contestare? Ma qua siamo tutti impazziti davvero. Ve l’ho detto che date Fabregas per scontato. Mi fa sorridere, e mi faceva sorridere anche prima, che così tanti napoletani avessero dubbi su Milinkovic-Savic. Comunque Morata non avrebbe potuto battere il rigore in modo peggiore. E il bello è che era l’elemento di maggior esperienza tra i 22".