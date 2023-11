Palmeri: "Visto cosa ha detto Hateboer a Carnesecchi al triplice fischio?"

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri mette in evidenza su Twitter un dialogo tra i giocatori dell'Atalanta.

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri mette in evidenza su Twitter un dialogo tra i giocatori dell'Atalanta andato in scena alla fine del match perso contro il Napoli: "Hateboer che dopo il fischio finale si gira verso Carnesecchi e gli dice 'ma perché non la rinviavi lunga' mimando il gesto con la gamba, probabilmente riferendosi al secondo gol".