Pistocchi azzarda: "Il Napoli prende in anticipo l’erede di Kvara"

Jesper Lindstrom si appresta a firmare il contratto che lo legherà al Napoli. Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta così su Twitter il terzo rinforzo dei campioni d'Italia: "Mentre gli altri inseguono chi risolve i problemi agli allenatori, il Napoli prende in anticipo l’erede di Kvaratskhelia: Jesper Lindstrom".

