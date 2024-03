Pistocchi: "Bagnoli una piccola Dubai, area unica in Italia. Non capirlo sarebbe miope"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha spiegato su X l'importanza strategica ed economica di Bagnoli.

TuttoNapoli.net

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha spiegato su X l'importanza strategica ed economica di Bagnoli: "Il golfo di Napoli anche nel 2023 è stato il più frequentato dai maxi yacht dei billionaire e delle star dello sport, della musica e dello spettacolo: Napoli, Capri, Pompei, Ischia e la Costiera sono una attrattiva irresistibile per chi, all’estero, ammira il nostro modo di vivere. Però …c’è un però: Napoli non ha un porto turistico, e chi la visita in barca è costretto a stare alla boa, in rada. Per questo l’area di Bagnoli potrebbe essere un nodo cruciale per lo sviluppo di tutta la città: porto turistico per privati e maxi yacht, Hotel & ristoranti 5stelle , edilizia luxury.

Una piccola Dubai, insomma, ma con secoli di storia. E, perché no, uno stadio innovativo, nel concept e nella tecnologia. Dall’area di Bagnoli può partire lo sviluppo di una economia turistica e imprenditoriale che ha contenuti unici in Italia, e non capirlo sarebbe miope".