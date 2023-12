Pistocchi: "Bene bene il Napoli, buona organizzazione e nervi saldi. Inter così così"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter le prestazioni di Napoli e Inter in Champions League.

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter le prestazioni di Napoli e Inter in Champions League: "Napoli bene bene, Inter così così. Gli azzurri rischiano pochissimo, passano su autorete di Saatçi, fanno il 2-0 con una bella azione di Natan che il solito Osimhen trasforma in gol. 2-0 e partita in ghiaccio, che il Napoli controlla con buona organizzazione e nervi saldi. Seconda vittoria per Mazzarri e prestazioni in crescita.

L’Inter cercava la vittoria nel girone, non la trova perché la Real Sociedad si dimostra avversario di qualità: con il suo 4-1-4-1 crea la superiorità sulle fasce laterali-sempre pericoloso Kubo- in mezzo palleggia bene, con la regia di Zubimendi, dietro è sicura con i centrali Zubeldia e Le Normand. Finisce 0-0, i cambi di Inzaghi questa volta non incidono".