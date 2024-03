Pistocchi: "Che vergogna! L’Inter ha il dovere morale di sanzionare Acerbi!"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su X il vergognoso episodio di razzismo ai danni di Juan Jesus in Inter-Napoli.

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su X il vergognoso episodio di razzismo ai danni di Juan Jesus in Inter-Napoli: "Nella giornata del 'Keep Racism Out' quello che è successo a San Siro è stata una vergogna che l’Inter ha il dovere morale di stigmatizzare, sanzionando Acerbi. E non importa che Acerbi si sia scusato e che Juan Jesus abbia accettato le scuse. Se “FratellidelMondo” ha ancora un significato".