Pistocchi: "Con CR7 la Juventus da un po’ di partite gioca con un uomo in meno"

Il giornalista, Maurizio Pistocchi ha commentato con un post su Twitter la vicenda Cristiano Ronaldo: "Nessuno lo dirà, nessuno lo scriverà ma con CR7 in campo la Juventus da un po’ di partite gioca con un uomo in meno. Non merita il 7 che gli viene dato per piaggeria e commercio da commentatori disponibili"

Nessuno lo dirà, nessuno lo scriverà ma con CR7 in campo la Juventus da un po’ di partite gioca con un uomo in meno. Non merita il 7 che gli viene dato per piaggeria e commercio da commentatori disponibili pic.twitter.com/WvUMuvEJIP — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 10 novembre 2019