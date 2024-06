Pistocchi: "Conte mossa geniale di ADL, potrà fare la differenza solo in un caso"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su X l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su X l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: "Nel comunicato del Napoli con il quale si annuncia l’ingaggio triennale di Antonio Conte si parla di 'rfondazione necessaria dopo la conclusione di un ciclo'.

In questo contesto, le mosse di Aurelio De Laurentiis sono state quelle giuste: un ds bravo e che conosce i calciatori emergenti - Manna, un interlocutore autorevole tra gruppo squadra e società - Oriali, un allenatore che ha dimostrato di saper vincere, anche senza top player - Conte. Che in passato, proprio con i top player - con Chelsea e Tottenham - ha avuto più di un problema, ma che dei top player- il famoso ristorante da 100€ - sa benissimo di non poter fare a meno. A mio modesto parere, l’allenatore, che la mossa di De Laurentiis - geniale- ha caricato delle aspettative di una piazza caldissima e esigente, potrà fare la differenza solo se società, stampa e tifoseria lo sosterranno nei momenti di difficoltà. Come dice Sacchi: 'Visione, memoria, pazienza e…bus del cul'. In bocca al lupo".