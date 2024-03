Pistocchi: "Della sporca vicenda Acerbi rimarrà solo la brutta figura. Il calcio chiude gli occhi"

Sui suoi profili social il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato il caso Acerbi-Juan Jesus

"Di questa sporca faccenda, alla fine, rimarrà solo la brutta figura". Sui suoi profili social il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato il caso Acerbi-Juan Jesus: “Sul campo l’arbitro La Penna non ha sentito niente, non ha preso provvedimenti disciplinari e non ha scritto niente a referto. Se la Procura Federale non ha trovato immagini-tv che possano avvalorare la tesi di Jesus o quella di Acerbi, per consentire al Giudice Sportivo di sentenziare, la storia si chiuderà con un non luogo a procedere. E, come è già successo in passato, il mondo del calcio chiude gli occhi, si tappa il naso e incassa".