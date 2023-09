Pistocchi: "Dopo 40 giornate il Napoli perde la testa della classifica, merito di un'ottima Lazio"

"Garcia stecca la prima, ma perdere con la Lazio era successo l’anno scorso anche a Spalletti".

Il Napoli, come l'anno scorso, perde in casa contro la Lazio. Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta così su Twitter: "Dopo 40 giornate, il Napoli perde la testa della classifica per merito di una ottima Lazio: la squadra di Sarri espugna il Maradona con una gara tatticamente perfetta e grazie ai gol di Luis Alberto e Kamada. Il Napoli dopo un brillante 1T nel quale aveva creato molte occasioni e pareggiato con Zielinski nella ripresa ha fatto molta confusione in fase difensiva e concesso occasioni importanti, salvato due volte dal Var che annulla per fgiuoco i gol di Zaccagni e Guenduzi e in avanti ha creato poco, soprattutto dopo l’uscita di Kvarathskelia: tante palle lunghe su Osimhen troppo solo. Garcia stecca la prima, ma perdere con la Lazio era successo l’anno scorso anche a Spalletti".