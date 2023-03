Pistocchi: "Dopo il 5-1 a Napoli la Juve non ha migliorato né gioco né risultati"

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato del momento della Juventus di Massimiliano Allegri tramite il suo account Twitter

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato del momento della Juventus di Massimiliano Allegri tramite il suo account Twitter: "Prima di essere penalizzata di 15 pt dalla Corte di Appello, la Juventus aveva disputato 18 partite in Campionato, con 37 pt ( media 2.05), era stata eliminata dalla Champions (5 sconfitte in 6 partite) e aveva perso 5:1 a #Napoli. Il gioco non è migliorato, i risultati nemmeno".