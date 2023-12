Pistocchi: "Dopo un palo e due facili chance sprecate il Maradona fischia e non si sa perché"

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha analizzato così il successo del Napoli ieri al Maradona contro il Cagliari tramite il suo account Twitter

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha analizzato così il successo del Napoli ieri al Maradona contro il Cagliari tramite il suo account Twitter: "Il Napoli nel primo tempo tira in porta 15 volte Rrahmani colpisce il palo, Cajuste e Kvaratskhelia sprecano 3 facili occasioni, i campioni in carica dominano per possesso e occasioni, Meret è bravissimo su Nandez nell’unica azione proposta dai rossoblu.

Fine primo tempo, una parte del Maradona fischia: e non si capisce perché. Nella ripresa prima Osimhen poi, dopo l’1-1 di Pavoletti; Kvaratskhelia segnano e danno al Napoli la vittoria-meritatissima-e i 3 punti".