Pistocchi: "Due punti persi o uno guadagnato? Conte ha pensato più a gestire che chiuderla"

Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta così su X il pari tra Roma e Napoli: "Finisce 1-1 anche Roma-Napoli, al vantaggio di Spinazzola risponde in pieno recupero il gol di Angelino.

Per la capolista, due punti persi o uno guadagnato? La mia personalissima impressione è che dopo aver meritato il vantaggio, la squadra di Conte abbia pensato di più a gestire che non a chiudere la gara: 5 tiri totali sono veramente pochi per una squadra forte come il Napoli, e le giocate nell’ultimo terzo di campo si sono rivelate spesso fuori tempo o imprecise. La Roma è stata sempre aggrappata alla partita, ha tirato di più -12- sfiorato il pari con Paredes e con i cambi Baldanzi e Dybala alla fine ha raddrizzato la partita. Un pareggio che non penalizza nessuno, ma il Napoli ha perso una buona occasione per allungare sull’Inter . Proteste della panchina azzurra per un contatto su Politano (ammonito per simulazione) e una spinta alle spalle su McTominay che l’arbitro Fabbri e il var Meraviglia hanno giudicato non punibili".