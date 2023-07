Pistocchi: "Fossi in Giuntoli pregherei tutti i Santi per la squalifica dalle Coppe"

"Se questo non accadesse, ci sarebbe già il capro espiatorio, Allegri".

TuttoNapoli.net

La partecipazione alla prossima Conference League della Juventus è ancora sub iudice. Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta così su Twitter: "Se fossi nei panni di Giuntoli pregherei tutti i Santi perché la Uefa comminasse alla Juve la squalifica dalle Coppe per la prossima stagione. Così, con il patteggiamento, auspicato dal presidente Figc Gravina, eviterebbe la Conference, che non porta soldi e comporta disagi, e potrebbe costruire una squadra per campionato e coppe, con la possibilità di vincere un trofeo. Se questo non accadesse, ci sarebbe già il capro espiatorio, Allegri".