Pistocchi: "Il Napoli ha un solo grande problema ed è una cosa che non si allena"

Maurizio Pistocchi, giornalista, si esprime così su X sul pareggio del Napoli contro il Monza

TuttoNapoli.net

Maurizio Pistocchi, giornalista, si esprime così su X sul pareggio del Napoli contro il Monza: "Il Napoli ha un problema : crea tanto ma non segna. È successo anche con il Monza paratissime di Di Gregorio su Anguissa e Gaetano, palle gol fallite da Kvarathskelia (2) e Rrahmani-in una partita che i padroni di casa hanno dominato senza fortuna.

Anzi, hanno rischiato di perdere se Meret non avesse parato a Pessina il calcio di rigore che un Di Bello molto fiscale-8 ammoniti, 3 espulsi-aveva concesso per il mani di Mario Rui su tiro di Colpani. Al di là del risultato, al Napoli manca un po’ di cazzimma…e quella non si allena".