Pistocchi: "Il pessimo Makkelie non fischia rigore su Osimhen, chissà se Rosetti lo promuoverà"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su X la sconfitta del Napoli col Barcellona e l'eliminazione degli azzurri dalla Champions League: "Troppi errori individuali e il mediocre arbitro olandese Makkelie - pestone sul destro di Osimhen in piena area di rigore, tanti errori tutti o quasi dalla stessa parte -consegnano al Barcellona i quarti di UCL e al Napoli una amarissima eliminazione. Partenza a razzo dei catalani, che al 15’ vanno in vantaggio con una azione in profondità di Rafinha conclusa in gol da Fermìn Lopez e al 17’ raddoppiano, quando un errore di Lobotka lancia in un 3 contro 3 Rafinha che colpisce il palo, si avventa Cancelo che fa 2-0.

Il Napoli reagisce e alla mezz’ora fa 1-2, grazie a Rrahmani, che conclude in rete con un sinistro nell’angolo. 3’ dopo, grande parata di Ter Stegen che salva il risultato sul colpo di testa di Di Lorenzo. Nella ripresa l’episodio che poteva riaprire la gara: con il Napoli in attacco, pestone sul piede destro di Osimhen in area di rigore: il fallo è evidente, ma il pessimo Makkelie ( chissà se Rosetti lo promuoverà ) non fischia, e il var non lo richiama alla OFR. La partita è viva, il Barcellona segna ma Yamal è in fuorigioco, il nuovo entrato Lindstroem ha la palla per il 2:2 ma il suo colpo di testa finisce sul fondo. Qui finisce il Napoli: il Barca segna ancora con Lewandovski, a conclusione di una splendida azione Gundogan-Sergi Roberto, il Napoli paga carissimi i suoi errori e la pessima serata di Makkelie e perde anche la possibilità di disputare il Mondiale per Club".