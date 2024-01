Pistocchi: "Mazzarri aveva chiesto un difensore veloce e arriva Perez che non lo è"

Maurizio Pistocchi, giornalista, tramite il suo account Twitter ha commentato così il mercato del Napoli

Maurizio Pistocchi, giornalista, tramite il suo account Twitter ha commentato così il mercato del Napoli: "De Laurentiis ai tifosi aveva promesso che il Napoli avrebbe fatto mercato, ma non aveva detto che mercato avrebbe fatto. Mazzarri ha avuto un difensore esterno, Mazzocchi, giocatore di buona qualità, per sostituire il partente Zanoli. Aveva chiesto un difensore centrale veloce, e la società sta trattando Nehuen Perez, buon giocatore ma che veloce non è. Serviva una mezzala, per compensare l’addio di Elmas e l’assenza-temporanea-di Anguissa, ed è arrivato Dendoncker, mediano che può fare anche il difensore centrale, ma non una mezzala.

Zerbin, appena esploso in SuperCoppa, e in grado di ricoprire più ruoli, è andato in prestito al Monza, e non sarà sostituito. Con Zielinski con la testa all’Inter, sono 5 i titolarissimi del 3^Scudetto che domenica non saranno a disposizione del tecnico : Kim Anguissa Zielinski Osimhen Kvarathskelia. E pensare che, grazie anche allo scudetto conquistato lo scorso anno, il Napoli è 19esimo nella Delotte Money League con 268mln€: lo scorso anno non era tra i primi trenta".